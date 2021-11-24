Украина утвердила правительственный план по борьбе с олигархами

Украинское правительство на заседании 24 ноября утвердило план мер против злоупотребления влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом, сообщает портал «Страна».

Согласно этому плану, главная мера по борьбе со злоупотреблением влиянием — запуск реестра олигархов, то есть перечня лиц, против которых и будут действовать нормы закона. Данный реестр будет подготовлен советом национальной безопасности Украины к апрелю 2022 года.

Похожие поручения получил и украинский антимонопольный комитет — до декабря 2022 года ведомство должно ввести обязательную государственную регистрацию лоббирования и государственный реестр лоббистов.

Кроме того, совет по вопросам телевидения и радиовещания в декабре этого года разработает правила проверки деловой репутации покупателя СМИ.

До декабря 2022 года планируется принять закон о медиа, вводящий в информационное законодательство страны ряд запретов для олигархов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским олигархам из-за повышения цен на энергоресурсы.