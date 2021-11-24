Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В сети появился пролог фильма «Мир Юрского периода. Власть» 18:12
В московских школах начнут работать службы примирения 18:08
Экс-врач «Спартака» о приглашении Ваноли: просто так брать никого не нужно, это... 18:00
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ 18:00
В АТОР заявили, что россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за... 17:58
Кехман объявил о временном закрытии МХАТа 17:58
США ввели экспортные ограничения против МФТИ 17:57
Фермерам разрешат продавать продукты на своих участках 17:52
МВФ предоставил Украине $700 млн 17:50
Опрос показал, что Зеленский сейчас проиграл бы президентские выборы 17:48

Украина утвердила правительственный план по борьбе с олигархами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Украинское правительство на заседании 24 ноября утвердило план мер против злоупотребления влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом, сообщает портал «Страна».

Согласно этому плану, главная мера по борьбе со злоупотреблением влиянием — запуск реестра олигархов, то есть перечня лиц, против которых и будут действовать нормы закона. Данный реестр будет подготовлен советом национальной безопасности Украины к апрелю 2022 года.

Похожие поручения получил и украинский антимонопольный комитет — до декабря 2022 года ведомство должно ввести обязательную государственную регистрацию лоббирования и государственный реестр лоббистов.

Кроме того, совет по вопросам телевидения и радиовещания в декабре этого года разработает правила проверки деловой репутации покупателя СМИ.

До декабря 2022 года планируется принять закон о медиа, вводящий в информационное законодательство страны ряд запретов для олигархов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским олигархам из-за повышения цен на энергоресурсы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть