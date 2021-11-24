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Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Об этом он сообщил на заседании с правительством, передает ТАСС.

По его словам, все бюджетники до конца года должны получить зарплаты в том объеме, который был предусмотрен в майском указе. Президент подчеркнул, что без выделения дополнительных ресурсов зарплата бюджетников может отстать от запланированных показателей.

«Все это, действительно, моменты позитивные, и это все очень хорошо, за исключением роста инфляции. Но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года. А этого допускать ни в коем случае нельзя», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин 24 ноября планирует обсудить с правительством РФ обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. На очередном совещании Путина с членами правительства Российской Федерации основной темой встречи будет обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

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