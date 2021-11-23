В Госдепе США заявили, что продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2»

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода», — сказал он.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает конгресс.

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.