Politico предложил США забрать у Украины пряник и достать кнут

На фоне обострения ситуации в Донбассе США следует воздействовать через Украину, а не через сдерживание России, пишет журналист американской газеты Politico Самуэль Чарап.

По мнению автора статьи, Белый дом способен только предлагать кнут Москве и пряник Киеву, вводя против РФ все новые санкции и политически привязывая Украину к Западу. Чарап полагает, что такой подход больше не работает, а США и правда располагают рычагами воздействия, при этом они по большей части остаются незадействованными.

«Администрация Байдена должна подтолкнуть Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по минским соглашениям. К ним Украина не проявляла особого желания с тех пор, как эти соглашения подписали шесть лет назад», — говорится в статье.

По словам Чарапа, необходимо отобрать у Киева пряник и достать кнут.

«Нынешняя американская политика усиления угроз в адрес Москвы и поддержки Киева может оказаться недостаточной, чтобы остановить войну», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти согласны с недавним заявлением российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе необходимо решить мирным путем. При этом она отметила, что США по-прежнему обеспокоены «военными действиями со стороны России в отношении Украины». Она добавила, что американская сторона «призывает Москву к деэскалации напряженности».