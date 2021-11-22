Лавров: на будущей встрече Путина и Байдена будет обсуждаться Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на готовящейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться Украина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о подготовке встречи Путина и Байдена.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.