Россия начала патрулирование в Сирии

Российские военные приступили к дежурству на линии разграничения с международной антитеррористической коалицией, которая проходит вдоль 40-го мередиана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктора Кудинова.

«На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», — сказал Кудинов.

По его словам, основная задача патрулей — показать местным жителям присутствие российских военных, которые «готовы оказать помощь».

Ранее Минобороны России представило фильм про войну в Сирии «Небо». Картина рассказывает об инциденте с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит 24 ноября 2015 года. Пилоты Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться, однако Пешкова боевики расстреляли во время спуска с парашютом. Консультантами фильма были специалисты Воздушно-космических сил и Сил специальных операций.