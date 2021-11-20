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Сурков не исключил дестабилизации политической ситуации в РФ

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РИА «Новости»

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предупредил о том, что может быть неизбежен рост хаоса в любой социальной системе. Об этом он рассказал в колонке для «Актуальных комментариев».

По его словам, не будет зависеть ситуация от государственного строя и властей.

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар», и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», — подчеркнул Сурков.

Он обратил внимание, что в случае «разгерметизации системы», этого хорошо работающего «социального реактора» могут быть неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения». В связи с чем может быть «необратимая дестабилизация», уточнил Сурков.

В качестве примеров подобного развития и сценария Сурков упомянул 80-е и 90-е.

«В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье», — заключил он.

Ранее Сурков предсказал расширение России и «всемирное собирание земель».

В феврале прошло года Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ.

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