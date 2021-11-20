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WSJ: Путин разрушил миф о слабой России и заставил Запад жить по своим правилам

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Западным странам и США пора привыкнуть к мысли о том, что Россия — неслабое государство, которому реально навязать чужое мнение. Президент РФ Владимир Путин за время нахождения у власти развеял этот миф и заставил Запад жить по своим правилам, пишет The Wall Street Journal.

«Путин разрушил корыстные западные установки о России как угасающей державе и любой имеющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — полагают авторы статьи.

Журналисты отмечают, что российский президент модернизировал армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями, окружил РФ кольцом дружественных стран, а также подал НАТО сигнал о том, что ждет от альянса отказа от политики расширения на Восток.

В материале также говорится, что расширение сотрудничества НАТО и Киева привел к тому, что Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией». В 2007 году лидеры западных стран не восприняли всерьез требования Путина, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в НАТО. При этом, менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию, отмечают авторы материала.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину. Как пишет издание, сотрудники американских спецслужб уверяют своих партнеров в том, что Россия может напасть на Украину в скором времени.

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