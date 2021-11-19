Захарова ответила генсеку НАТО на призыв снизить напряженность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что страны НАТО являлись источником агрессии с начала новейшей истории. Такое заявление она опубликовала в Telegram.

«Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооруженных конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев. Но это почему-то альянс не волнует и за свои преступления эта структура нести ответственность не собирается», — отметила Захарова, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости Москве быть «прозрачнее» и снизить напряженность.

Она отметила, что в НАТО нет какой-либо прозрачности, поскольку страны альянсы «порой понятия не имеют» о военных планах своих коллег. В частности, представитель МИД РФ привела в пример создание союза США, Великобритании и Австралии, который «стал сюрпризом» для НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер.

Президент рассказал, что в текущий момент ситуация с Североатлантическим альянсом складывается удручающе. НАТО проявляет конфронтационный настрой, ведет себя «настырно и демонстративно», а также приближает свою силовую инфраструктуру к границе России. В целом, по словам Путина, альянс сломал все механизмы диалога.