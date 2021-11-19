Песков заявил, что Путин не обсуждал систему гарантий безопасности с Байденом

Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским лидером Джо Байденом тему гарантий безопасности на встрече в Женеве. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема будет на повестке дня предстоящих контактов Путина и Байдена.

Тема системы гарантий безопасности также не поднималась в ходе последнего разговора российского лидера с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России ранее уже сообщал, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.