В КПРФ рассказали, кто сопровождал Рашкина на охоте

Глава партийной комиссии по расследованию инцидента Юрий Синельщиков рассказал, что на охоте с Рашкиным не было высокопоставленных политиков или бизнесменов. По его словам, в охоте участвовали пять человек, в том числе руководитель охотохозяйства, на территории которого был застрелен лось.

«Все местные приземленные люди. И коммунисты, и беспартийные. Один — руководитель охотхозяйства, на территории которого это все произошло, другой — бизнесмен невысокого уровня, наподобие владельца палатки, и любитель поохотиться. Вот такого плана ребята. Никакого чиновника там не было», — отметил Синельщиков в интервью «Газете.Ru».

По его словам, со всеми участниками охоты Рашкин был знаком «лет 15».

«Это уже сложившаяся команда. Один из них — сын его школьного друга», — добавил депутат.

Он отметил, что традиционно за получение лицензии на отстрел животных отвечали местные, но в этот раз они позвали Рашкина на «неопределенную» охоту, а он не уточнил, есть ли у них лицензия на отстрел лосей.

«Они не говорили, что на льва, на тигра или на лося. Говорили, что порыбачим и поохотимся. Пошли рыбачить — ничего не поймали. К моменту охоты уже все уснули, когда он пошел охотиться», — отметил глава партийной комиссии.

Полное интервью Синельщикова о новых обстояельствах охоты Рашкина, отношении коммунистов к действиям своего однопартийца и провокациях в отношении КПРФ читайте на «Газете.Ru».