В МИД Франции возмутились обнародованием переписки с Лавровым

МИД Франции принял к сведению публикацию МИД России переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя французского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, французская сторона считает такой подход «противоречащим дипломатическим правилам и практике».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции Запада на публикацию дипломатической переписки Лаврова с французским и немецким коллегами.

Ранее МИД РФ обнародовал переписку российского министра иностранных дел с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом, в которой они обсуждают улаживание конфликта на Украине. В своих письмах Лавров критикует отношение Берлина и Парижа к вопросу. Глава российского МИД отмечает, что они не могут заставить «своих подопечных в Киеве» соблюдать международные договоренности по Донбассу, игнорируют предложения России и подтасовывают факты в свою пользу.