Путин перечислил приоритеты России во внешней политике

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Министерства иностранных дел рассказал о приоритетах страны во внешней политике. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал безусловным приоритетом России развитие прагматичного, дружественного и деидеологизированного диалога со всеми государства Ближнего Востока.

По словам российского лидера, Москва планирует и в дальнейшем уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими странами, придавая ему комплексный характер.

«В 2019 году в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия — Африка. Сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году», — напомнил он.

Ранее Путин во время этого же заседания заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности России в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Он уточнил, что данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.