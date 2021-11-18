Россия опасается потока террористов и наркотиков из Афганистана

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об угрозе террористов из Афганистана, а также наркотрафика, который распространяется на соседние страны. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

Небензя выразил надежду, что талибы (организация, запрещенная ООН) выполнят свои обещания «по искоренению этих вызовов».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна в ближайшее время отправит в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН.

До этого глава миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность в связи с тем, что представители радикального движения «Талибана», находящиеся у власти в стране, не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства» (организация запрещена в России) на территории государства. Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета Безопасности ООН.

В конце октября афганские СМИ сообщали, что боевики ИГ стали захватывать населенные пункты в центральной части Афганистана. Также стало известно, что Пакистан оказывает помощь «Талибану» в борьбе с «Исламским государством».