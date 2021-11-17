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Зеленский заявил главе ЕК о готовности снизить стоимость транзита газа

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в публикации.

Фон дер Ляйен на своей странице в Twitter отметила, что в разговоре с Зеленским заверила его в полной поддержке и помощи Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

«Евросоюз и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики. В том числе по поставкам и хранению газа, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности», — написала глава Еврокомиссии.

Ранее Зеленский обратился к сенату США с призывом поддержать поправки, направленные против российского газопровода «Северный поток — 2».

Он поблагодарил членов палаты представителей Соединенных Штатов за поддержку поправки, «которая остановит «Северный поток — 2», и обратился «ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США» с просьбой поддержать поправку в верхней палате американского парламента.

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