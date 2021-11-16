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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

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РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает «БелТА».

«В ходе разговора лидеры стран <...> обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.», — говорится в сообщении.

По информации госагентства, еще одной темой разговора лидеров стала ситуация на Украине, а также внеплановые совместные американско-украинские учения у границ РФ и в Черном море.

«Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом. Президент Белоруссии в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель», — уточнили в агентстве.

Ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что действия польских военных на границе не поддаются логике. По его словам, вероятно, Варшава хочет втянуть в проблему с беженцами весь Евросоюз.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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