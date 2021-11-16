Бывший советник правительства Германии Рар рассказал о победе Лукашенко над Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как считает политолог, бывший советник правительства Германии Александр Рар, смог добиться своего, в том числе победы над Европой. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам экс-советника, дело в том, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель признала легитимность главы белорусского государства.

Рар уверен, что именно такой план был у Лукашенко.

У Лукашенко и Меркель состоялся телефонный разговор 15 ноября. Собеседники обсудили ситуацию с беженцами на польского-белорусской границе.

«Польша — один из самых главных союзников Германии в Евросоюзе, несмотря на разногласия по ценностным вопросам и «Северному потоку — 2». Скорее всего, Германия, несмотря на то, что Меркель поняла, что надо напрямую разговаривать с Лукашенко, хочет устроить Лукашенко публичную порку, ввести против него новые санкции, наказать его за беженцев, которых он направил на ЕС», — уточнил политолог.

Так, Александр Рар акцентировал внимание на том, что Меркель признала Лукашенко, позвонив ему.

«Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос», — резюмировал экс-советник правительства ФРГ.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки.