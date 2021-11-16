Politico: Байден трижды в 2021 году отклонял пакет санкций против России

Президент США Джо Байден трижды в 2021 году отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Как указывает газета, американский лидер посчитал, что предложенные меры в отношении РФ были недостаточно жесткими. Санкции планировалось ввести в начале года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США обсуждают с Европейским союзом возможность ввести санкции против России при обострении ситуации вокруг Украины.

По данным агентства, администрация американского президента уже занимается разработкой набора возможных ответных мер.

Россия в свою очередь назвала заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину алармистскими, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что утверждения Запада являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».