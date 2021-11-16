Порошенко назвал указ Путина по Донбассу «издевательством» и «пощечиной»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился указом об отмене отмене квот на товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который ранее подписал президент России Владимир Путин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, данный документ является «издевательством» и «пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования» в Донбассе.

«Своим указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада», — заявил Порошенко.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович назвал «демаршем» такое решение России.

Российский президент подписал указ, в котором поручил правительству в течение месяца принять шаги для допуска на российский рынок товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мера введена «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах».

Также он велел оказать гуманитарную поддержку населению некоторых районов самопровозглашенных республик. Решение было принято для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, оказания помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот указ протянутой «рукой помощи» и поблагодарил Путина.