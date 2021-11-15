Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и миграционный кризис

Президент России Владимир Путин провел с французским коллегой Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили Украину и ситуацию на польско-белорусской границе, сообщает РИА «Новости».

«Президент Республики провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, он длился 1 час 45 минут. Главной темой разговора стала Белоруссия… Стороны обсудили мигрантский кризис и угрозы со стороны Белоруссии блокировать поставки газа в Европу», — говорится в сообщении.

Стороны согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Французский президент выразил солидарность с Польшей в ситуации с мигрантами и заявил о готовности помочь ей при необходимости.

Кроме того, президенты обсудили Украину, Ливию и Мали.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом совместно с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его мнению, не стоит исключать того, что Россия установит постоянное военное присутствие на территории Белоруссии.

В НАТО выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркивая, что следят за ситуацией.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.