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В Польше предупредили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше в настоящий момент опасаются из-за возможной вооруженной провокации на границе с Белоруссией. Об этом в эфире «Польского радио» сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох.

«Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями», — уточнил Кумох.

По его словам, Польша знает, что на границе присутствуют снайперы.

«Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации», — обратил внимание Кумох.

Каких-либо подробностей, связанных с предполагаемой провокацией на польско-белорусской границе, сейчас не приводится.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки.

Также в ЕС прокомментировали возведение стены на белорусско-польской границе.

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Проблемы с мигрантами
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