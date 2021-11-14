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В пенитенциарной службе Грузии заявили, что Саакашвили не нуждается в реанимации

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moc.gov.ge/facebook.com

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление о том, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется реанимация, а к СИЗО, где сидит Саакашвили, не подъезжала машина скорой помощи, сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что Михаил Саакашвили не нуждается в реанимационных мероприятиях какого-либо типа, с целью превенции, он находится в той палате, которая расположена рядом с реанимацией. Реанимационная палата учреждения оснащена всей необходимой современной техникой, а также всеми необходимыми медикаментами», — указано в сообщении.

По словам сотрудников СИЗО, Михаил Саакашвили находится под постоянным медицинским наблюдением и не нуждается в экстренной медицинской помощи.

«Поэтому разговоры о том, что в случае неотложной помощи в учреждении не будет оказана своевременная помощь сильно преувеличены и представляют собой попытку ввести общественность в заблуждение», — указано в сообщении.

Ранее к тюремной больнице, где лечат Саакашвили, приехал реанимобиль.

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