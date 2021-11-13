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В Германии заявили о возможности России повлиять на Минск в ситуации с мигрантами

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия может оказать влияние на Белоруссию по вопросу миграционного кризиса. Об этом он рассказал в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, Москва «имела бы возможность прекратить» потоки беженцев из Ирака и Афганистана через Белоруссию в сторону Европы, поэтому ФРГ выступает за вклад со стороны России для решения этого конфликта.

Маас уточнил, что Германия в настоящее время ведет переговоры со станами Ближнего Востока, чтобы потоки беженцев снизились, а также обращается к авиакомпаниям, которые перевозят людей в Минск.

«Всем авиакомпаниям необходимо знать: тот, кто участвует в преступной контрабанде, столкнется с последствиями, включая санкции на права пролета или на разрешение на посадку», — заявил политик.

Он добавил, что было бы хорошо, если ЕС и Польша нашли способы обезопасить внешнюю границу, при этом не игнорируя принципы гуманности.

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что больше не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Позже белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила, что по решению турецких властей перестает перевозить граждан этих стран из аэропортов Турции в Белоруссию.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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