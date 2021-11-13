Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший гендиректор «Локомотива»: не понимаю логику решений руководства клуба 12:16
Defence24: угрозы Лукашенко могут привести к новой газовой войне с Европой 12:14
Названы сроки запуска производства «Арепливира» в инъекциях 12:00
Путин заявил, что России не дают расслабиться 11:49
Экс-футболист сборной России: хорватам придется несладко 11:41
Лукашенко поручил установить палатки в лагере мигрантов на границе... 11:41
В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки 11:39
Путин оценил заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину 11:32
Экс-биатлонистка Резцова предположила, что спортсмены платят деньги за вызов... 11:31
Путин назвал отношение к мигрантам на границе Польши противоречащим ценностям... 11:28

Путин ответил на обвинения в неисполнении Минских соглашений

close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Российскую Федерацию постоянно обвиняют в нарушении Минских соглашений, но при этом не могут сформулировать конкретные претензии. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вести.Ru».

По его словам, украинская сторона использует беспилотные летательные аппараты в Донбассе, что нарушает Минские соглашения.

«Но никто на это даже не реагирует. <…> Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали», — сказал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что ополчение республики уничтожило украинский беспилотник. По его словам, беспилотник вел корректировку минометного огня по окраинам поселка Озеряновка. После уничтожения дрона обстрел прекратился, отметил представитель Народной милиции.

Также сообщалось, что на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике проживает 18 тыс. граждан России. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, эти люди подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть