Путин ответил на обвинения в неисполнении Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что Российскую Федерацию постоянно обвиняют в нарушении Минских соглашений, но при этом не могут сформулировать конкретные претензии. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вести.Ru».

По его словам, украинская сторона использует беспилотные летательные аппараты в Донбассе, что нарушает Минские соглашения.

«Но никто на это даже не реагирует. <…> Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали», — сказал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что ополчение республики уничтожило украинский беспилотник. По его словам, беспилотник вел корректировку минометного огня по окраинам поселка Озеряновка. После уничтожения дрона обстрел прекратился, отметил представитель Народной милиции.

Также сообщалось, что на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике проживает 18 тыс. граждан России. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, эти люди подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.