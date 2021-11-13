Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине заявили, что Киев не дождется военной помощи от США 02:49
В России планируют использовать искусственный интеллект для анализа эпидемии 02:42
Глава ФФКР отказался говорить о перспективах травмировавшейся Усачевой... 02:37
В центре Москвы насмерть сбили девушку 02:36
Жириновский назвал обвинения в домогательствах к мужчине провокацией 02:32
Сборная России иронично подписала фотографию Заболотного с манекеном 02:16
В Раде заявили, что нашли цитату Гитлера в учебнике для украинских... 02:13
Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе... 02:12
Финансист Арзамасцев рассказал, в какие дни лучше покупать валюту 02:11
Тренер Гончаренко назвала травму фигуристки Усачевой ужасным событием 01:58

Бывшему помощнику Трампа предъявили обвинения из-за неявки в Конгресс на слушания

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Федеральные судебные власти США выдвинули обвинение против бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону в неуважении к конгрессу из-за неявки на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что Бэннону предъявлено два обвинения в неуважении к Конгрессу: одно - за неявку для дачи показаний 14 октября, а другое - за отказ предоставить документы. Министерство юстиции США собирается возбудить уголовное дело, так как все больше свидетелей отказывается сотрудничать со следствием.

Советнику грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тысячи.

Ранее сообщалось, что Конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шестерых бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа. Повестку получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть