Бывшему помощнику Трампа предъявили обвинения из-за неявки в Конгресс на слушания

Федеральные судебные власти США выдвинули обвинение против бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону в неуважении к конгрессу из-за неявки на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что Бэннону предъявлено два обвинения в неуважении к Конгрессу: одно - за неявку для дачи показаний 14 октября, а другое - за отказ предоставить документы. Министерство юстиции США собирается возбудить уголовное дело, так как все больше свидетелей отказывается сотрудничать со следствием.

Советнику грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тысячи.

Ранее сообщалось, что Конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шестерых бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа. Повестку получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.