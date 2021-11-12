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Путин предложил американскому школьнику работу в России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин пригласил увлекающегося робототехникой школьника из Соединенных Штатов поработать в России. Об этом сообщает ТАСС.

Изучающий в школе русский язык Акшан, спросил у Путина, станет ли в мире больше деятелей науки, когда тяжелой работой займутся роботы.

Российский лидер отметил, что робототехника не исчерпывается избавлением человечества от тяжелого физического труда. Он привел в пример роботов, которые сортируют мусор, помогая тем самым сохранить окружающую среду, и роботов-саперов, спасающих человеческие жизни.

Кроме того, Путин обратил внимание собеседника на стремительное развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, которые активно используются при создании роботов.

Президент также посоветовал ребенку хорошо учиться, чтобы получить фундаментальные знания и достичь успехов в профессии.

«Надеюсь, что у вас будет возможность не только поработать в Штатах, но и, если случай представится, мы будем рады видеть вас и в нашей стране», — резюмировал он.

Ранее Путин призвал россиян «не сбегать из реальности в метавселенную».

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