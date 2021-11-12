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В Евросоюзе заявили о тревожных данных о присутствии России на границе с Украиной

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Европейский союз обладает «тревожной информацией» касательно увеличения Россией своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, Еврсоюз продолжает тесно сотрудничать и координировать действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками по «российскому досье».

Стано подтвердил, что ЕС получил от США некие «данные» по итогам недавнего визита американских высокопоставленных чиновников в Москву и Киев, добавив, что Евросоюз также определенную информацию от Великобритании. Помимо этого, по его словам, вопрос российского военного присутствия на границе с Украиной обсуждался в ходе состоявшейся накануне встрече президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Исходя из дальнейшего развития событий мы готовы, при необходимости, рассмотреть дальнейшие шаги совместно с нашими партнерами», — сказал Стано.

В России подобные обвинения отвергают. Так, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия не планирует и никогда не планировала вторжение на Украину.

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