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Главу управления соцпитания Петербурга задержали за многомиллионный ущерб городу

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Главу управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова задержали за многомиллионный ущерб городу. Об этом сообщает Peterburg2.

Уточняется, что вместе с Барабанщиковым задержали еще четырех человек. По данным следователей, подозреваемые подделали конкурсные документы, и это помогло одному из крупных предприятий Петербурга выигрывать в конкурсах на госконтракты.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Ранее сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Отмечается, что градоначальника задержали с поличным при получении взятки.

До этого на два месяца арестовали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми и руководителя администрации главы региона Михаила Порядина. Его обвинили в хищении 85 млн рублей. Порядин вину в совершении преступления не признал.

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