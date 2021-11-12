Порошенко призвал развернуть войска на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Экс-президент Украины, лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что надо срочно разворачивать военные силы на украинско-белорусской границе на фоне ситуации с беженцами. Об этом сообщается в Telegram-канале Порошенко.

«Надо немедленно развернуть войска на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве. Во время брифинга очертил первоочередные шаги, которые должна осуществить Украина в этой ситуации», — написал бывший президент Украины.

Он уверен, что нужно в экстренном порядке развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы.

«Инициировать развертывание Специальной миссии ЕС по помощи в укреплении украинско-белорусской границы», — предложил Порошенко.

Кроме того, политик обратил внимание на необходимость введения санкций со стороны Евросоюза против стран, причастных к миграционному кризису.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом текущего года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

При этом в Белоруссии заявили о готовности привлечь Россию к обеспечению безопасности.