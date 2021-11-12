Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский призвал защитить Европу от «газового шантажа» России 16:11
В Госдуме считают, что хорватские футболисты испугаются сборной России 16:09
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Свердловская области 16:04
Еврокомиссия ответила на угрозы Лукашенко о прекращении транзита газа 16:03
Скончался известный кардиолог Евгений Чазов 16:02
Полицейского вызвали, чтобы он разнял дерущихся орлов 16:00
Мужа Регины Дубовицкой госпитализировали в тяжелом состоянии 15:58
«РИА Новости»: россияне могут столкнуться с проблемами при покупке машин... 15:56
Знакомая полицейского, выстрелившего в дочь в Подмосковье, рассказала, что он... 15:56
В ФРГ объяснили, зачем Киев хочет участвовать в сертификации «Северного... 15:55

Порошенко призвал развернуть войска на границе с Белоруссией из-за мигрантов

close
100%
Reuters

Экс-президент Украины, лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что надо срочно разворачивать военные силы на украинско-белорусской границе на фоне ситуации с беженцами. Об этом сообщается в Telegram-канале Порошенко.

«Надо немедленно развернуть войска на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве. Во время брифинга очертил первоочередные шаги, которые должна осуществить Украина в этой ситуации», — написал бывший президент Украины.

Он уверен, что нужно в экстренном порядке развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы.

«Инициировать развертывание Специальной миссии ЕС по помощи в укреплении украинско-белорусской границы», — предложил Порошенко.

Кроме того, политик обратил внимание на необходимость введения санкций со стороны Евросоюза против стран, причастных к миграционному кризису.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом текущего года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

При этом в Белоруссии заявили о готовности привлечь Россию к обеспечению безопасности.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть