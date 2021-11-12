Зеленский попросил допустить к Саакашвили его маму и украинских врачей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при разговоре по телефону с премьером Грузии Ираклия Гарибашвили попросил пустить к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили его мать. Об этом украинский лидер написал на странице в Twitter.

Также украинский президент попросил премьер-министра допустить к заключенному его близких и украинских медиков.

«В телефонном разговоре подчеркнул, что права гражданина Украины должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», — пояснил Зеленский.

Саакашвили задержан в Грузии 1 октября, когда он вернулся на родину. В Грузии политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста.

Ранее сообщалось, что появилось видео перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу под конвоем.