Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье 15:29
Эксперт рассказал про новые ловушки гаишников после изменения КоАП 15:27
Анна Седокова намекнула на обстоятельства распада Artik & Asti 15:26
Жулин оценил идею турнира по фигурному катанию между женщинами из России и... 15:26
В Госдуме заявили, что в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах есть... 15:24
Глава ДНР заявил о 18 тысячах граждан России, живущих под обстрелами... 15:24
Глава Минобороны Латвии не исключил привлечения НАТО к ситуации с мигрантами 15:24
Британский пенсионер открыл новый вид динозавров с огромным носом 15:21
Ученые рассказали, какое питание снижает риск деменции 15:18
Лидер BLM пообещал властям Нью-Йорка «огонь и кровопролитие» 15:16

На Украине призвали готовиться к «народной войне» с Россией

close
100%
Министерство обороны Украины

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что необходимо сделать Киеву для противостояния с Москвой. Об этом он рассказал в эфире интернет-телеканала «Исландия».

Он подчеркнул, что Украина может обратиться к опыту Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Нагорном Карабахе. По словам генерал-лейтенанта, хотя силы были в целом равны, у Баку было современное вооружение, которое военным поставила Турция и Израиль. Это позволило решить исход противостояния в пользу Азербайджана, отметил Романенко.

«У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», — отметил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что у России военный потенциал значительно выше, чем у Украины.

Ранее руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский отправился в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы со стороны Белоруссии организованными толпами мигрантов, а также «для противодействия иным гибридным угрозам».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть