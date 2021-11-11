На Украине призвали готовиться к «народной войне» с Россией

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что необходимо сделать Киеву для противостояния с Москвой. Об этом он рассказал в эфире интернет-телеканала «Исландия».

Он подчеркнул, что Украина может обратиться к опыту Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Нагорном Карабахе. По словам генерал-лейтенанта, хотя силы были в целом равны, у Баку было современное вооружение, которое военным поставила Турция и Израиль. Это позволило решить исход противостояния в пользу Азербайджана, отметил Романенко.

«У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», — отметил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что у России военный потенциал значительно выше, чем у Украины.

Ранее руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский отправился в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы со стороны Белоруссии организованными толпами мигрантов, а также «для противодействия иным гибридным угрозам».