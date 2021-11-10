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В Верховной раде Украину назвали колонией с тоталитарным режимом

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива заявил, что Украина за 30 лет независимости превратилась в колонию с тоталитарным режимом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На самом деле, текущее состояние, в котором находится Украина начиная с 1991 года, период, названный «независимостью», является процессом тотального уничтожения страны, народа и его истории, обезличивания нации. За 30 лет в этом состоянии мы потеряли все возможное: территорию, экономику, людей и мораль. Украина окончательно превратилась в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы, жизнь и права человека. Смерть — сегодняшний синоним понятия «независимость» для моей страны», — написал Кива.

Ранее Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского попросить помощи у его российского коллеги Владимира Путина.

По словам парламентария, история Зеленского будет закончена «фатальным страхом и падением». К этому президента Украины привел «ряд ошибок и преступлений, которые он совершил со своей командой», утверждает Кива.

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