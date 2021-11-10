Для помощи в разрешении миграционного кризиса стоит обратиться к Украине, считает спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильc Шмид в беседе с изданием Deutschlandfunk.

Он подчеркнул необходимость обеспечения закона и порядка на внешних границах Евросоюза. Но, по словам депутата, для этого требуются правила приема беженцев и процедуры предоставления убежища на регулярной основе.

В связи со сложившейся ситуацией на границе Польши и Белоруссии Шмид предложил обратиться к Украине, которая могла бы разместить мигрантов на своей территории, пока они проходят процедуру получения убежища в Европе. Также он призвал лишить прав на полеты те авиакомпании, которые занимаются доставкой мигрантов в Белоруссию.

Ранее президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Нелегалов вернули обратно на белорусскую территорию.

В Польше подчеркнули необходимость ввести санкции против России и Белоруссии из-за кризиса с мигрантами. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ввести ограничения и «против Буша-младшего с Пентагоном».