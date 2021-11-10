Беженцы рассказали о следующей остановке после Польши

Около половины мигрантов на границе Белоруссии не собираются оставаться в Польше, а хотят идти в Великобританию. Их слова приводит РИА «Новости».

По данным агентства, у беженцев заканчиваются запасы еды и воды. По словам одного из мигрантов, тяжелее всего приходится маленьким детям, поскольку у людей нет ингредиентов для изготовления молока.

«Ни один человек не собирается оставаться в Польше», — заявил один из мигрантов.

Президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель ранее провели беседу, в ходе которой Меркель попросила российского лидера повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

В настоящее время крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями.