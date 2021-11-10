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«Слуга народа» может лишить экс-спикера Рады Разумкова мандата

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РИА «Новости»

Бывший председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков может лишиться мандата на предстоящем партийном съезде партии «Слуга народа». По информации портала «Страна», вопрос о лишении мандата является неофициальным поводом для съезда, который может состояться уже 13 ноября, однако сохраняется вероятность его переноса.

Ожидается, что мероприятие посетит президент Украины Владимир Зеленский.

По словам источника «Страны », многие в партии считают, что лишение Разумкова мандата — «нехорошая история для самой партии <…>, поскольку он является первым номером» на выборах.

Ранее Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения. Эксперты предположили, что партия Разумкова смогла бы преодолеть 5%-й барьер на выборах в Верховную раду.

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