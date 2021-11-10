Bild: новый канцлер Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения»

Избранный канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как в свое время делал федеральный канцлер и его однопартиец Шольца Герхард Шредер, заявил профессор политики Майнцского университет Юрген Фальтер в интервью газете Bild.

«Шольц тоже крутой парень. Вопрос больше в том, связаны ли его руки с Москвой его партией: лидер парламентской группы Мютених — пацифист, который хочет демонтировать Бундесвер, а не улучшить его оснащение. В СДПГ также есть сильная пророссийская парламентская группа», — пояснил Фальтер.

Он отметил, что Шольц сможет также успешно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала канцлер Ангела Меркель.

«Я не считаю правдоподобным ни один сценарий, при котором у России хорошие особые отношения с Германией и в то же время сложные отношения со всем Европейским союзом», — процитировал Фальтер слова Шольца, которые он произнес на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.

Ранее Ангела Меркель напомнила, что ее мнение не влияет на выбор канцлера Германии.