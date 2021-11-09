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Депутат от КПРФ пожаловался на состояние своего кабинета в Госдуме

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Михаил Матвеев опубликовал в Twitter видео из своего кабинета, пожаловавшись на то, что его не обеспечили рабочим местом.

Он заявил, что депутат, который занимал это помещение в прошлом, сделал дорогой ремонт, но, выезжая, забрал все с собой.

«Нет ни стульев, ни столов, ни компьютера и всюду погром», — написал он.

При всем своем богатстве Госдума не обеспечила его рабочим местом, подчеркнул депутат, называя ситуацию «саботажем, направленным на то, чтобы он не мог отправлять обращения».

Государственная дума восьмого созыва начала свою работу 13 октября. Спикером нижней палаты парламента стал Вячеслав Володин, его кандидатуру порекомендовал президент Владимир Путин.

Состав новой Думы выглядит следующим образом: 324 мандата у «Единой России», 57 мандатов у КПРФ, 27 кресел получили справедливороссы, 21 место – ЛДПР, еще 13 депутатов представляют «Новых людей». Кроме того, в новом созыве Госдумы есть по одному представителю от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы». Самовыдвиженцы примкнули к другим фракциям.

Средний возраст всех депутатов — мужчин Госдумы VIII созыва составляет 53 года (на один год больше, чем в седьмом созыве), а депутатов-женщин — 51,8 года.

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