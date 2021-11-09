В Сенате США призвали Байдена запретить экспорт нефти

Группа из 11 сенаторов-демократов призвала президента Джо Байдена ввести запрет на экспорт сырой нефти и использование национального резерва, сообщает The Epoch Times. В письме президенту сенаторы утверждают, что эта мера позволит сдержать рост розничных цен на топливо и газ.

В росте цен сенаторы обвинили ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти), которая, по их словам, «намеренно манипулирует ценами на газ», ограничивая поставки нефти.

Кроме того, сенаторы считают, поскольку США занимаются перспективными разработками в области «зеленой» энергетики, они должны «обеспечить американцам возможность заправлять свои автомобили на заправочной станции».

По данным Управления энергетической информации США, цены на газ растут каждый месяц после инаугурации Байдена — с $0,6 за литр в январе до $0,8 за литр в октябре.

Ранее ОПЕК проигнорировала призывы Соединенных Штатов к наращиванию поставок. При этом сдерживание цен на топливо внутри страны происходит за счет стратегического резерва нефти.

Джо Байден 2 ноября заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это приведет к дальнейшему росту стоимости топлива.