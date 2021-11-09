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Полицейские задержали депутата саратовской облдумы от КПРФ Бондаренко

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Сотрудники полиции задержали депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной задержания стало правонарушение двухмесячной давности.

Депутата задержали у здания саратовской облдумы. Официальных комментариев агентство не приводит.

Ранее сообщалось о задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте на лосей. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить находку.

Позднее он написал письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором сообщил о готовности явиться к следователю.

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