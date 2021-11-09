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В Кремле рассказали, есть ли сроки и договоренности по встрече Путина с Байденом

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности о будущих переговорах главы государства РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока нет. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова узнали, есть ли планы на встречу президента России Владимира Путина и 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Есть понимание, что встреча нужна и общение нужно продолжать, но четких сроков нет», — прокомментировал Песков.

Больше каких-либо подробностей о вероятных переговорах Москвы и Вашингтона не приводится.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена.

Также Песков комментировал слова Байдена об «очень серьезных» климатических проблемах Путина. Американский лидер говорил, что у его российского коллеги «тундра горит».

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