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Захарова ответила на слова МИД Украины, что РФ «тормозит» встречи в «нормандском формате»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы «тормозящей» подготовку встреч в «нормандском формате» РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — отреагировала Захарова.

Больше каких-либо комментариев, касающихся заявления украинского коллеги, официальный представитель МИД России не делала.

«Нормандский формат» переговоров по Украине действует с июня 2014 года.

До этого Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон скоро пошлют Москве «четкий сигнал».

Также член Совета Федерации Сергей Цеков оценил вероятность готовности Украины к полномасштабному конфликту с Россией.

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