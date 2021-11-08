Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате 11 ноября

Россия отказалась от проведения встречи «нормандской» четверки 11 ноября. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

До этого, в Риме, такое предложение поступило от французского министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана.

«Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договорённость, «давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны», — объяснил Лавров.

Москва ожидает изучения французской стороной предложений от российских дипломатов, как отметил Лавров. Новые даты встречи пока не обсуждались.

«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», — отметил министр.

Ранее Лавров также заявлял, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев не выполняет свои обязательства. Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, должна была выполнить украинская сторона, однако ничего по-прежнему не сделано как по «формуле Штайнмайера», так и по определению особого статуса Донбасса.