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Володин заявил о важности парламентского взаимодействия России и Белоруссии

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии России и Белоруссии должны проделать большую работу в рамках реализации договоренностей лидеров двух стран. Об этом написал в своем Telegram-канале.

«В этой связи повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России: для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами», — отметил он.

По словам Володина, на ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо «выработать дорожную карту участия депутатов в реализации интеграционных процессов.

Ранее сообщалось, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. Российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

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