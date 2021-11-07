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Политолог Золотарев спрогнозировал досрочную отставку Зеленского

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Sergiy Dolzhenko/AP

Политолог Андрей Золотарев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может досрочно сложить свои полномочия. Об этом он рассказал в интервью порталу «Украина.ру».

По словам Золотарева, это может произойти, если ряд факторов сложится не в пользу Зеленского. В первую очередь он полагает, что украинскому президенту нужно как можно быстрее вывести страну из энергетического кризиса. Политолог также заявил, что уже видит активизацию работы по «организации досрочного ухода» Зеленского.

«Есть ряд косвенных признаков серьезного шатания этой ситуации, в частности информационные вбросы. Я уже вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой», — отметил эксперт.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы «сбросили розовые очки» по поводу действующего главы государства Владимира Зеленского.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), почти 57% украинцев не одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского. Так, положительно оценивают работу главы государства лишь 28,2% респондентов, что на 1,1% ниже июльских показателей.

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