Госдеп предложил Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

В государственном департаменте США осудили нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили властям страны помощь в расследовании покушения. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения», — написал руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

В США были рады узнать, что аль-Казыми не пострадал, отметил Прайс. Он также подчеркнул, что американские власти поддерживают правительство и народ Ирака.

По данным телеканала Al Arabiya, по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. Телеканал также сообщил о госпитализации нескольких охранников аль-Казыми.

Ранее сообщалось, что часть резиденции главы правительства Ирака была разрушена в результате авиаудара.

До этого аль-Казыми рассказал о своем самочувствии.