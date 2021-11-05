В Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что российский рынок для белорусских производителей станет определяющим на долгие годы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, реализация союзных программ Минска и Москвы будет полезна обоим государствам.

«Безусловно, мы полагаем, что от этого выиграют все. В первую очередь от этого выиграют белорусские производители», — подчеркнул Головченко.

Он обратил внимание, что благодаря союзной интеграции взаимодействие Белоруссии и Российской Федерации должно стать продуктивным.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия будут формировать общий рынок нефти и газа.

Интеграционный декрет, который предусматривает принятие 28 совместных программ, подписали президент РФ Владимир Путин и глава государства Белоруссии Александр Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях. Также фактически создаются механизмы развития единого экономического пространства.

Москва и Минск настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет двух государств.