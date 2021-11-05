Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Назван самый популярный автомобиль в России 15:47
Каррера рассказал, что нужно Кокорину для возращения на прежний уровень 15:37
Плющев: Овечкин не считает, сколько шайб отделяет его от рекорда Гретцки 15:21
Появилось видео начала конфликта перед нападением на отца с ребенком... 15:18
PR-менеджер Болотова: у меня было два мировых контракта — со Смоловым и... 15:17
Возгорание произошло на шахте «Таштагольская» в Кузбассе 15:16
Песков прокомментировал слова депутата парламента Белоруссии о Крыме 15:12
Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника 15:01
Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему 14:59
Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу... 14:57

В Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России

close
100%
Reuters

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что российский рынок для белорусских производителей станет определяющим на долгие годы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, реализация союзных программ Минска и Москвы будет полезна обоим государствам.

«Безусловно, мы полагаем, что от этого выиграют все. В первую очередь от этого выиграют белорусские производители», — подчеркнул Головченко.

Он обратил внимание, что благодаря союзной интеграции взаимодействие Белоруссии и Российской Федерации должно стать продуктивным.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия будут формировать общий рынок нефти и газа.

Интеграционный декрет, который предусматривает принятие 28 совместных программ, подписали президент РФ Владимир Путин и глава государства Белоруссии Александр Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях. Также фактически создаются механизмы развития единого экономического пространства.

Москва и Минск настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет двух государств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть