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МИД Украины выразил протест после приезда Путина в Севастополь

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Севастополь в День народного единства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что этот визит не был согласован с украинской стороной и воспринимается как «грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН».

В украинском МИДе призвали «продемонстрировать настоящую заботу» о жителях Крыма и «сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Ранее во время визита на полуостров в День народного единства Владимир Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь «навсегда с Россией», потому что «такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа».

В Киеве неоднократно звучат обвинения в «оккупации» Крыма Россией. В ответ Москва заявляет, что референдум в 2014 году прошел в соответствии с законодательством и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В августе в очередной раз президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров никогда не будет территорией России.

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