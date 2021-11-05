Пушков возмутился заявлениями Молдавии после соглашения с «Газпромом»

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ситуацию с поставками российского газа в Молдавию после заключения соглашения с «Газпромом». Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

По его словам, правительство Молдавии, несмотря на договоренности с РФ, все еще жалуется на страну.

«Как ни поступает Россия, все нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях — тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа», — уточнил сенатор.

Также Пушков подчеркнул, что Москва не мешала Кишиневу закупать газ «хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии».

«Вывод: если бы мы не заключили контракт с Кишиневом, то не было бы ни «жестокой игры» со стороны России, ни «подтверждений зависимости», — обратил внимание Пушков.

Ранее Молдавия поблагодарила Соединенные Штаты за помощь в преодолении газового кризиса.