Путин заявил, что Белоруссия для России — братская страна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ, сообщает »БелТА» .

«Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», — сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. По его словам, это предполагает внедрение современных технологий, стилей и методов принятия решений.

Президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября утвердят союзные программы, новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Отмечается, что в ходе переговоров также будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.