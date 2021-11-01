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Блинкен рассказал о судьбе эвакуированных из Афганистана американцев

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон эвакуировал «около 340» американцев из Афганистана с тех пор, как американские войска официально покинули страну в конце августа. Об этом политик заявил в эфире телеканала CNN.

«В Афганистане было небольшое количество американцев, которые не хотели уезжать. Но затем они увидели, что мы успешно справляемся с эвакуацией и сказали: «Мы действительно хотим покинуть страну». В Афганистане остается еще порядка двух сотен наших граждан, и мы будем работать, чтобы вытащить их оттуда», — рассказал Блинкен.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что в США сформировали команду для координации государственных учреждений и других организаций, чтобы облегчить выезд американских граждан и афганцев из страны.

В конце октября стало известно, что рейтинг президента Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Популярность Байдена начала падать в июле, когда в стране увеличилась заболеваемость коронавирусом, а непоследовательный вывод войск США из Афганистана в конце августа только ухудшил ситуацию.

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